Житель Воронежской области украл из вагона военное обмундирование на 242 тыс рублей

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-14T12:33:58+03:00

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Новоусманский районный суд осудил жителя Воронежской области, который обокрал товарняк. Мужчина проник в крытый грузовой вагон на железнодорожной станции и похитил форменное обмундирование для военнослужащих войсковой части Минобороны РФ на 242 тыс рублей. Вора обязали возместить ущерб в полном объеме, сообщила Воронежская транспортная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU