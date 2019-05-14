2019-05-14T12:33:58+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области украл из вагона военное обмундирование на 242 тыс рублей

Похититель возместит государству ущерб
Ярослав ИВАНОВ
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Новоусманский районный суд осудил жителя Воронежской области, который обокрал товарняк. Мужчина проник в крытый грузовой вагон на железнодорожной станции и похитил форменное обмундирование для военнослужащих войсковой части Минобороны РФ на 242 тыс рублей. Вора обязали возместить ущерб в полном объеме, сообщила Воронежская транспортная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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