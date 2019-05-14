2019-05-14T12:19:49+03:00
Звезды

Фестиваль «Добрый край Воронежский» приглашает воронежцев на бесплатные мастер-классы и мюзикл

Благотворительный форум пройдет в конце мая в Центральном парке
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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25 мая в столице Черноземья пройдет благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский». Форум представит проекты и инициативы добровольческих, социальных сообществ и волонтеров. Организаторы обещают насыщенную программу.

В разных уголках Центрального парка будет работать около сотни тематических площадок. Пройдут фестиваль инклюзивного творчества «ДобрыняпомогайFest» от федерации современного танца «Соло Дэнс», фестиваль детских театральных самодеятельных коллективов, концерт детских творческих коллективов. Подведут итоги благотворительного велозабега.

Здесь можно пройти квесты, поиграть в экологические и спортивные игры, посмотреть показательные бои в перчатках, поучаствовать в уроках по боксу, фехтованию и владению шашкой. Запланированы творческие мастер-классы - лепка сказочных персонажей из пластилина, составление семейного герба, выпечка семейного каравая, изготовление цветов из бумаги, изготовление реквизита для кукольного театра, лепка из соленого теста, аквагрим, изготовление поделок из вторичных природных материалов. В парке развернутся несколько экспозиций - фотовыставки, исторические, ярмарки изделий декоративно-прикладного творчества.

Мальчишкам и папам будет интересно посмотреть 3D-тур на атомной электростанции с использованием очков виртуальной реальности, собрать модели самолетов, погонять радиоуправляемые машинки, а юным ученым – поучаствовать в занимательных опытах с микроскопом и шоу алхимии.

Завершится фестиваль в Зеленом театре показом шоу-мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари» с участием непрофессиональных актеров в возрасте от 18 до 30 лет.

Благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский» пройдет в Центральном парке 25 мая в 11.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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