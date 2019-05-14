2019-05-14T11:51:50+03:00
Происшествия

Воронежец продавал мультисканер и потерял 103 тысячи рублей

Он зачем-то следовал инструкции, которую ему продиктовал мошенник
Олег ИВАНОВ
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Мошенники вновь находят доверчивых воронежцевМошенники вновь находят доверчивых воронежцевФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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36-летний житель Центрального района разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже мультисканера. Через некоторое время воронежцу позвонил незнакомец и сказал, что хочет купить данный товар.

Покупать при этом решил сразу перевести всю сумму на банковскую карту продавца. Вот только как объяснить дальнейшие действия? Мошенник предложил хозяину техники дойти до банкомата, после чего продиктовал ему ряд комбинаций для подключения к личному электронному кошельку. Введенный в заблуждение мужчина следовал всем инструкциям - и в итоге потерял 103 тысячи рублей.

Представьте, что это только один случай! Только за минувшие сутки было обмануто 7 воронежцев - они потеряли 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража». Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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