2019-05-14T10:42:32+03:00
Происшествия

В День Победы воронежец угнал автомобиль у друга и попал в ДТП

Теперь молодой человек может отправиться за решетку
Олег ИВАНОВ
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9 мая примерно в 18.40 сотрудники ГИБДД в Коминтерновском районе увидели, как автомобиль «Мицубиси» врезался в препятствие. За рулем был пьяный 24-летний воронежец. Документов на машин у него не было. Со слов парня было установлено, что автомобиль он угнал у своего 23-летнего приятеля.

- Задержанный молодой человек был доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что в ходе распития спиртного, у него возникло желание покататься на чужом автомобиле. Когда хозяин транспортного средства уснул, воронежец похитил ключи и скрылся, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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