В Воронежской области пройдет любительский Кубок по ралли-рейдам

СЕГОДНЯ 09:13 2019-05-14T09:19:14+03:00

Спортсмены будут выступать на мотоциклах, квадроциклах, багги и внедорожниках 4х4 и 6х6

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С 17 по 19 мая в Воронежской области пройдет Первый этап всероссийского любительского Кубка по ралли-рейдам «Воронеж 2019». Ожидаются участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Андреаполя, Анапы, Ростова-на-Дону и Уфы.

Moto Rally Cup (MRC) – это Кубок по ралли-рейдам для любителей и профессионалов, выступающих на мотоциклах, квадроциклах, багги и внедорожниках 4х4 и 6х6. Соревнования проходят уже не первый сезон в регионах России.

Организатор MRC –неоднократный участник и призер Дакара, Мастер спорта международного класса по ралли-рейдам Алексей Кузьмич.

- Соревнования MRC продолжают мировую традицию ралли-рейдов Кубка мира (Baja) и ралли-марафонов, таких, как «Dakar», «Africa Eco Race» и «Шелковый путь», перенося на свои этапы все самое интересное, практичное, важное, и отвечают требованиям организации, судейства и безопасности, - отмечают организаторы.

Зрители могут присутствовать на старте, взять автографы гонщиков, сделать фото на память. После старта будет проведен «Пролог» - специальный участок для зрителей, длина которого будет не более 5 км. Вход для зрителей, как сообщили организаторы, свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU