2019-05-14T08:45:42+03:00
Общество

Глава Воронежской области пригласил японцев поучаствовать в обустройстве технопарков

Также зарубежным партнерам предложили обратить внимание на сферу пищевого производства
Олег ИВАНОВ
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Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал о возможностях для малого и среднего предпринимательства на территории региона в рамках первого заседания Совета губернаторов России и Японии.

Напомним, с 2016 года на территории Воронежа уже реализуются четыре пилотных японских проекта: «Умный здоровый дом», «Борьба с дорожными заторами («умные светофоры»), «Реновация территорий города Воронежа на основе транзитно-ориентированного проектирования» и «Внедрение передовых японских технологий в коммунальном хозяйстве в городе Воронеже (бестраншейная санация трубопровода)» .

На этот раз Александр Гусев пригласил японских партнеров принять участие в проектах по обустройству технопарков и технополисов и по развитию сферы пищевого производства.

Глава региона рассказал о работе индустриального парка «Масловский» и о созданной в 2018 году Особой экономической зоне «Центр». Общая площадь последней составляет 220 га и позволяет разместить 15-20 крупных предприятий. Резидентам ОЭЗ предоставляются налоговые и таможенные льготы, а также пониженные тарифы на энергоносители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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