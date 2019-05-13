2019-05-13T19:59:04+03:00
Происшествия

В Воронеже две женщины отравились угарным газом

Но вовремя вызвали «скорую», и даже госпитализация им не потребовалась
Яков СТРОГОВ
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С таким дымоходом просто чудо, что женщины отделались, можно сказать, легким испугом.С таким дымоходом просто чудо, что женщины отделались, можно сказать, легким испугом.Фото: ГО и ЧС Воронежа, ВКонтакте.
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В воскресенье, 12 мая, в Придонском на улице Мосина женщины 30 и 55 лет почувствовали себя плохо и вызвали скорую. Подъехавшая бригада врачей определила, что они надышались угарного газа. Женщинам оказали первую помощь, им стало лучше, и от госпитализации они отказались. Специалисты посмотрели их дымоход и увидели, что он забит мусором. Понятное дело, в нем не было тяги. Работники аварийной службы отключили подачу газа по стояку, пока не прочистят дымоход.

Сотрудники ГО и ЧС Воронежа напоминают: чтобы избежать подобного отравления, нельзя самим, без привлечения специалистов, менять газовые приборы и вентиляционные каналы, пользоваться ими при закрытых окнах и форточках и отсутствии тяги в дымоходах (чтобы ее проверить, можно поднести бумагу, ее должно потянуть внутрь, а поднесенный огонек спички или свечи должен колебаться). Нужно время от времени проверять исправность всей вентиляционной системы в квартире. И если появились симптомы отравления угарным газом - слезливость, головокружение, головная боль, тошнота, сухой кашель, слабость, заторможенность, - немедленно выйдите на свежий воздух и позвоните в экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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