В центре Воронежа опять запретят парковку и перекроют движение

СЕГОДНЯ 19:24 2019-05-13T19:25:46+03:00

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14, 16, 17 и 20 мая с 8.00 до 14.00 нельзя будет припарковаться на нечетной стороне улицы Софьи Перовской, прилегающей к Адмиралтейской площади. Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. В это время там будут сначала пройдут репетиции линейки и других мероприятий Дня детских организаций, а потом пройдет и сам праздник.

По той же причине запретят не только парковку, но и вообще движение легковушек 22 мая с 8.00 до 14.00 на участках Петровской набережной и улицы Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского).

ИСТОЧНИК KP.RU