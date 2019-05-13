2019-05-13T18:02:22+03:00
Происшествия

В центре Воронежа иномарка сбила школьницу

ДТП случилось на улице Среднемосковской
Юрий КОЗЛОВ
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Школьница получила сотрясение мозга, ее отвезли в больницу.Школьница получила сотрясение мозга, ее отвезли в больницу.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 13 мая, в 13.20 у дома № 32 на улице Среднемосковской 12-летняя школьница попала под «Шкоду-Рапид». По данным городской автоинспекции, девочка шла не по «зебре».

Инспекторы ГИБДД выясняют, почему 41-летняя женщина, рулившая «Шкодой», не успела затормозить. И могла ли она это сделать вообще. Девочка попала в больницу, ей диагностировали сотрясение мозга.

Напомним, 12 мая около двух часов дня 15-летнюю школьницу, переходившую дорогу по «зебре», сбила «Лада-Гранта». Девушку отвезли в больницу, сейчас она в коме. В сети появилось шокирующее видео этого ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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