В Воронежской области задержали водителя, сбившего насмерть пешехода и сбежавшего

СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-13T17:34:17+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который сбил 41-летнего пешехода в селе Боево Каширского района. ДТП случилось в 3 часа ночи 13 мая на улице Спартака. Несчастный от полученных травм умер на месте. А вот водитель сбежал с места аварии.

- Благодаря активной гражданской позиции жителей района, удалось установить и задержать виновника дорожно-транспортного происшествия. Им оказался 40-летний местный житель, управлявший автомобилем «ВАЗ-2115», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Будет проведено медицинское освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

- Решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU