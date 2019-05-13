Синоптики рассказали, когда в Воронеже прекратятся грозы

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-13T17:24:11+03:00

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Метеорологи сообщили, когда прекратится ненастье, охватившее Воронеж и прилегающие районы. Ранее синоптики обещали грозы три дня подряд – до среды включительно.

- Погода, которая установилась сейчас, обусловлена атмосферным фронтом, протянувшимся с Каспия до северных областей России, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – На восток от него жарко, на запад – прохладно. А Воронежская область – как раз на границе, из-за чего и происходят постоянные грозы. Дующий южный ветер не позволяет измениться погоде, «держит» фронт на месте. По региону осадки распространяются неравномерно. С 8 по 12 мая в Воронеже, к примеру, выпала месячная норма осадков, в Богучарском районе – 140 процентов. А в Борисоглебске, наоборот всего 10%. К концу рабочей недели все-таки придет антициклон, который затянет воздушные массы с севера. Похолодает до 19 градусов, впрочем, это ближе к майской норме. Похожая погода ожидается и в выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU