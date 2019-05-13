В Воронеже из-за ветки образовался крупный засор в канализации

СЕГОДНЯ 17:07 2019-05-13T17:07:47+03:00

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После попаданием ливневых стоков в хозяйственно-бытовую канализацию была нарушена пропускная способность трубы на улице Артема в Воронеже. Сейчас в частном секторе бригада «РВК-Воронеж» работает над устранением крупного засора на канализационной линии диаметром 500 мм.

- Бытовая канализация не предназначена для пропуска «последствий непогоды». Попавшая в канализацию крупная ветка дерева может создать условия для образования «пробки» внутри трубы, и в дальнейшем это будет как снежный ком. Что мы здесь и наблюдаем, - рассказал начальник участка транспортировки канализационных стоков «РВК-Воронеж» Виталий Максимов.

На месте ведется откачка стоков с использованием спецтехники. Устранение засора осложняется стесненными условиями частной застройки. Из хозяйственно бытовой-канализации извлекают ветки деревьев, грунт, ветошь. Дополнительно для ликвидации последствий излива стоков перекачивающую установку также разместили на улице Богдана Хмельницкого. После окончания работ на объекте проведут обеззараживание рельефа.

ИСТОЧНИК KP.RU