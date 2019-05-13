2019-05-13T16:41:31+03:00
Общество

На архитектурный форум "Зодчество VRN-2019" подали более 400 заявок

Глобальной приоритетной темой смотра станет формирование комфортной городской среды
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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31 мая в столице Черноземья состоится XII архитектурный форум «Зодчество VRN». Его события пройдут в Воронежском концертном зале и на Советской площади. Глобальной приоритетной темой форума станет формирование комфортной городской среды. Пройдет подведение итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

- Сегодня городам нужны смелые, новаторские решения, которые будут направлены на поиски скрытых ресурсов, переосмысление территорий, на создание условий для сохранения и приумножения человеческого капитала. Особый акцент мероприятий деловой программы форума сосредоточен на обсуждении вектора дальнейшего развития городов, и особое внимание будет уделено Воронежу. Поэтому ведущая тема форума сформулирована нами как «Города нашего будущего», - сообщил руководитель департамента архитектуры и градостроительства области Андрей Еренков.

К традиционным конкурсным направлениям «Лучшие архитектурные произведения», «Лучшие архитектурные практики», «Студенческое архитектурное творчество», в 2019 году добавились дополнительные - «Центр российского города» и «Архитектурная публицистика». В этом году на конкурс подали более 400 заявок из 35 регионов, самое большое количество за всю историю проведения.

В рамках деловой и образовательной программ форума участники рассмотрят такие вопросы, как перспективные инструменты регулирования застройки городов, практическое применение BIM-технологий в проектировании, роль городских сообществ и пределы их участия в изменениях среды, освоение ценных с градостроительной точки зрения и экономического потенциала прибрежных территорий в центрах российских городов, в том числе, Петровской набережной в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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