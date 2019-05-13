В Воронеже и области у котельных, обслуживающих 2,5 тысячи домов, может поменяться хозяин
В понедельник, 13 мая, на совещании в областном правительстве обсуждали подготовку к новому отопительному сезону. В частности, сообщили, что может отказаться от обслуживания котельных компания ООО «Газпром Теплоэнерго Воронеж». Между тем, на данный момент в ее ведении находится немало объектов. Среди них котельные в Воронеже, Борисоглебске, Россоши, Семилуках, а также Верхнехавском, Калачеевском, Панинском, Острогожском и Рамонском районах. Из них подается тепло и горячая вода в 2,5 тысячи домов.
- Официального отказа от не поступало, но мы видим, что такая возможность есть, - - заявил первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов. - Районам надо подготовиться к отопительному сезону с учетом того, что эта организация может уйти с рынка.
Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Галина Смирнова отметила, что сценарий ухода компании уже прорабатывался. В случае отказа «Газпром Теплоэнерго Воронеж» котельные передадут либо муниципальным предприятиям, либо в концессию.
ИСТОЧНИК KP.RU