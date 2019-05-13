2019-05-13T15:39:57+03:00
Общество

В Воронеже и области у котельных, обслуживающих 2,5 тысячи домов, может поменяться хозяин

Весьма возможно, что компания «Газпром Теплоэнерго Воронеж» передаст их муниципалитету, либо в концессию
Юрий КОЗЛОВ
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Галина Смирнова уверена, что проблему ухода компании с рынка удастся решить. Благо времени до нового отопительного сезона еще вагон.Галина Смирнова уверена, что проблему ухода компании с рынка удастся решить. Благо времени до нового отопительного сезона еще вагон.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В понедельник, 13 мая, на совещании в областном правительстве обсуждали подготовку к новому отопительному сезону. В частности, сообщили, что может отказаться от обслуживания котельных компания ООО «Газпром Теплоэнерго Воронеж». Между тем, на данный момент в ее ведении находится немало объектов. Среди них котельные в Воронеже, Борисоглебске, Россоши, Семилуках, а также Верхнехавском, Калачеевском, Панинском, Острогожском и Рамонском районах. Из них подается тепло и горячая вода в 2,5 тысячи домов.

- Официального отказа от не поступало, но мы видим, что такая возможность есть, - - заявил первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов. - Районам надо подготовиться к отопительному сезону с учетом того, что эта организация может уйти с рынка.

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Галина Смирнова отметила, что сценарий ухода компании уже прорабатывался. В случае отказа «Газпром Теплоэнерго Воронеж» котельные передадут либо муниципальным предприятиям, либо в концессию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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