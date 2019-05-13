Музей имени Крамского приглашает воронежцев в "Ночь музеев" потанцевать и посмотреть на экспонаты с другого ракурса

СЕГОДНЯ 15:22 2019-05-13T15:24:10+03:00

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18 мая художественный музей им Крамского присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». Темой в этот раз выбрали «Элементы». Музей будет работать в этот день с 14.00 до полуночи (вход прекращается за 30 минут до окончания работы). В рамках акции можно бесплатно в режиме самостоятельного осмотра посмотреть постоянную экспозицию музея и выставку «Нина Гапонова. Маленький мир в картинной раме». Ну а для «Ночи музеев» сотрудники приготовили для воронежцев обширную программу, на которую тоже вход свободный.

В 15.00 в зале искусства Голландии на 3 этаже начнется лекция «Разговор со зрителем. Формула автопортрета». На встрече участникам предлагают по-иному взглянуть не шедевры голландских художников XVII века. Зрители смогут не только почувствовать эпоху «Золотого века», но и «лицом к лицу» встретиться с одним из лучших учеников непревзойденного Рембрандта. Автопортрет Хогстратена вошел в число 100 самых выдающихся жемчужин мировой живописи и был включен в состав выставки, посвященной 100-летию Пушкинского музея в 2012 году.

В 16.00 на 2 этаже покажут финал фотопроекта #ПОдойдиБЛИЖЕ. На выставке воронежскими фотографы покажут музейные экспонаты или их фрагменты в необычных ракурсах, взаимодействиях, сценариях освещения. Выставка будет работать по 26 мая.

В 18.00 в лекционном зале на 1 этаже начнется творческое занятие «Картины в элементах». Участники создадут авторские работы в смешанной технике. Основой композиции послужат фрагменты картин, дублирующие произведения из основной экспозиции музея. Каждый сможет поразмышлять о возможности соединения времен, событий, персонажей прошлого с атрибутами современности в рамках белого листа.

В 19.00 на 2 этаже стартует танцевально-костюмированное шоу Motus Vivendi и мастер-класс от студии исторического и традиционного танца «Каменный мост». Участники освоят классические элементы танцев разных эпох - поворот, вращение, променад - и применят их на практике - в танце.

В 19.30 на «антресолях» начнется лекция «Aurum - элемент божественной природы». Гостям расскажут о символической и практической роли использования золота в средневековой живописи - на примерах византийского, древнерусского и западноевропейского искусства - произведениях XIV-XVI веков.

В 22.00 в лекционном зале 1 этажа покажут серию фильмов цикла «Палитры». Документальный сериал раскрывает бесконечные тайны, которые могут таить в себе произведения искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU