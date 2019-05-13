2019-05-13T14:30:01+03:00
Общество

Поезд Победы приходит по расписанию

Ретро-состав побывал с 22 по 27 апреля на 11 вокзалах ЮВЖД. И, несмотря на свой почтенный возраст, ни разу не опоздал!
Олег ИВАНОВ
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На железнодорожный вокзал Воронеж-1 прибыл легендарный ретро-состав «Поезд Победы»На железнодорожный вокзал Воронеж-1 прибыл легендарный ретро-состав «Поезд Победы»Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В хронике Великой Отечественной войны остались черно-белые кадры, как тысячи людей с цветами и флагами встречали победителей на перронах по всей стране. 27 апреля ровно в 12.00 на воронежской станции горожане и гости города смогли сами пережить этот волнительный момент и отдать дань памяти героям. На железнодорожный вокзал Воронеж-1 прибыл легендарный ретро-состав «Поезд Победы».

Ранее в нашей публикации было ошибочно отмечено, что Поезд Победы опоздал примерно на 15 минут, но в реальности он прибыл точно по расписанию: в 11.30 согласно программе праздника начинался концерт, а сам состав должен был прийти позже, а именно в 12.00. И пришел. Легендарная «Эмка», которая была собрана аж в 1932 году, до сих пор ходит, как самые точные часы.

- Дефицитнейший паровоз, раритетный. У нас полностью в рабочем состоянии. Конечно, он сложнее в эксплуатации и обслуживании, чем его более современные «коллеги». Но есть свои преимущества: в опытных руках «Эмка» слушается каждого движения. Машинисту нужно паровоз чувствовать, - с упоением рассказывает машинист поезда Василий Рясков - он сам учился у фронтовиков, когда вернулся из армии. Дедушка Василия Васильевича пропал без вести во время боев под Прохоровкой, поэтому для него особая честь управлять таким составом.

Знали бы вы, каких усилий стоит устроить подобный праздник? Те, кто хотя бы мельком взглянул на руки рабочих бригады, управлявшей паровозом, увидел бы, что они все в угле. И не мудрено, ведь в день в среднем они сжигали около тонны топлива. А еще этот паровоз требует шести видов смазки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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