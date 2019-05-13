2019-05-13T13:54:58+03:00
Звезды

На фестиваль "Воронежские духовые ассамблеи" съедутся около 600 участников

Также перед зрителями выступят профессиональные коллективы - Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ и оркестр штаба Южного военного округа
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 15 по 18 мая столица Черноземья примет 600 юных музыкантов со всей страны, а также из Беларуси и Казахстана - они съедутся на пятый Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах и детских духовых оркестров «Воронежские духовые ассамблеи имени Халилова».

15, 16 и 17 мая с 10.00 в детской школе искусств № 11 имени Носырева пройдут конкурсные прослушивания участников в номинациях «Солисты» и «Ансамбли».

15 мая в 18.00 на открытии фестиваля в филармонии выступит Российский квартет саксофонистов.

Самая зрелищная часть конкурсной программы - выступления детских духовых оркестров, а также концерты приглашенных гостей - пройдут на главной городской площади, их можно послушать бесплатно.

16 мая в 16.00 на площади Ленина смотрите конкурсные выступления духовых оркестров. А в 19.00 - концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.

17 мая с 16.00 на площади Ленина снова будут выступать детские духовые оркестры. А в 19.00 начнется концерт оркестра штаба Южного военного округа.

18 мая в 12.00 на церемонии закрытия «Воронежских духовых ассамблей имени Халилова-2019» на площади Ленина выступят сводные оркестр и хор. А завершит праздник концерт духовой музыки с участием военного оркестра в/ч 06984 ВМФ РФ, оркестра московских кадетов и ансамбля мажореток из Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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