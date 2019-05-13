На улице частного сектора Воронежа обрушился асфальт

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-13T11:54:07+03:00

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После очередного ливня в Воронеже провалился асфальт на пересечении улиц Одесская и Карельская в Ленинском районе. Здесь расположен сектор частной застройки. Как рассказали местные жители, незадолго до ЧП вокруг расположенного здесь люка обвалился кусок дороги. Коммунальные службы района выставили предупреждающие знаки и ограждение. Но потоки ливневой воды окончательно разрушили покрытие, вымыв из-под него основание.

Как рассказали «Комсомолке» в ООО «РВК-Воронеж», причиной ЧП стало обрушение бетонного свода ливневого канализационного коллектора диаметром 1500 мм на улице Карельской. Сейчас на месте работают бригады водоканала.

- На данный момент необходимая инженерная подготовка завершена. Специалисты приступили к земляным работам. На месте обрушившегося бетонного коллектора проложат стальной трубопровод. При этом следует отметить, что канализационная сеть функционирует штатно, выхода стоков на поверхность не зафиксировано. «РВК-Воронеж» приложит максимум усилий к скорейшему восстановлению коллектора и дорожного полотна, - рассказал Виталий Максимов, начальник участка транспортировки канализационных стоков РВК-Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU