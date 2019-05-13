2019-05-13T10:50:05+03:00
Происшествия

В Воронежской области неизвестный водитель насмерть сбил пешехода

Полицейские ищут очевидцев ДТП
Елена ФЕДЯШЕВА
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В 3 часа ночи 13 мая в селе Боево Каширского района на улице Спартака произошло ДТП. Автомобиль неустановленной марки (то ли ВАЗ-2114, толи ВАЗ- 2115) сбил 41-летнего пешехода, местного жителя. Несчастный от полученных травм умер на месте.

Полицейские просят очевидцев помочь в расследовании обстоятельств ДТП и поисках водителя, покинувшего место аварии, оставив умирать сбитого им человека. Звоните по телефонам 8(4732) 251-12-16 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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