Воронежский областной суд поставил точку в деле о двойных квитанциях
Воронежский областной суд подтвердил неправомерность выставления двойных платежных документов жильцам дома №47 по улице Бакунина постановил признать незаконными квитанции УК «ЖилКомСервис», которая выпускала их в отсутствии сведений об управлении в реестре лицензий Воронежской области.
Напомним, в марте прошлого года жители дома сообщили в Государственную жилищную инспекцию о том, что получают двойные квитанции – от УК Ленинского района и от УК «ЖилКомСервис», и попросили разобраться в ситуации.
- Жилищные инспектора отдела лицензирования и ведения реестров провели контрольно – надзорные мероприятия, в ходе которых выяснили, что ООО УК «ЖилКомСервис» не имеет сведений об управлении домом в реестре лицензий Воронежской области и без заключенного договора управления домом осуществляет выпуск платежных документов, - рассказали в ГЖИ Воронежской области.
Официально обслуживание дома осуществляет УК Ленинского района, и только него квитанции имеют законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU