Воронежский областной суд поставил точку в деле о двойных квитанциях

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-13T10:27:55+03:00

Их несколько месяцев получали жильцы дома на улице Бакунина

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Воронежский областной суд подтвердил неправомерность выставления двойных платежных документов жильцам дома №47 по улице Бакунина постановил признать незаконными квитанции УК «ЖилКомСервис», которая выпускала их в отсутствии сведений об управлении в реестре лицензий Воронежской области.

Напомним, в марте прошлого года жители дома сообщили в Государственную жилищную инспекцию о том, что получают двойные квитанции – от УК Ленинского района и от УК «ЖилКомСервис», и попросили разобраться в ситуации.

- Жилищные инспектора отдела лицензирования и ведения реестров провели контрольно – надзорные мероприятия, в ходе которых выяснили, что ООО УК «ЖилКомСервис» не имеет сведений об управлении домом в реестре лицензий Воронежской области и без заключенного договора управления домом осуществляет выпуск платежных документов, - рассказали в ГЖИ Воронежской области.

Официально обслуживание дома осуществляет УК Ленинского района, и только него квитанции имеют законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU