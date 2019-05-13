Воронежцев просят полдня не ходить в парки
«Алые паруса» и Центральный парк обрабатывают от комаров и клещей
фото мэрии Воронежа
Изменить размер текста:
В понедельник, 13 мая, территории двух воронежских парков – Центрального и «Алые паруса» - обрабатывают от клещей и комаров. Работы по контракту с муниципалитетом проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области.
Как сообщили в мэрии, дезинсекция продлится до 13 часов. В течение этого времени горожан просят воздержаться от посещения этих мест отдыха, чтобы не попасть под обработку вместе с кровососами.
ИСТОЧНИК KP.RU