Воронежцев просят полдня не ходить в парки

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-13T09:22:52+03:00

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В понедельник, 13 мая, территории двух воронежских парков – Центрального и «Алые паруса» - обрабатывают от клещей и комаров. Работы по контракту с муниципалитетом проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области.

Как сообщили в мэрии, дезинсекция продлится до 13 часов. В течение этого времени горожан просят воздержаться от посещения этих мест отдыха, чтобы не попасть под обработку вместе с кровососами.

ИСТОЧНИК KP.RU