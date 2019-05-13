В Воронеже прошел школьный турнир по гандболу
Лучшие результаты показали будущие спортсмены
фото управы Ленинского района
Изменить размер текста:
В период майских каникул школьники Ленинского района встретились на спортивной площадке Комсомольского сквера, где прошел турнир по гандболу. Участниками соревнований стали команды школы №45, СДЮСШОР №7 и сборная команда воронежских школьников «Рамонь».
- В результате спортивной борьбы наилучшие результаты показали гандболисты спортивной школы. Команды юношей и девушек СДЮШОР №7 заняли первые места, - рассказали в управе Ленинского района.
Победителей турнира наградили кубками и грамотами управы Ленинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU