Воронежцев приглашают обменяться ненужными вещами

СЕГОДНЯ 19:19 2019-05-12T19:33:28+03:00

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18 мая в Воронеже пройдет фримаркет. Бесплатную ярмарку организуют в рамках ежегодного фестиваля гражданских инициатив «Город прав». Обменяться ставшими ненужными прежним хозяевам, но еще способные послужить другим, вещами можно у памятника Высоцкому на улице Карла Маркса. Организаторы продвигают разумное потребление.

- На фримаркете можно не только найти нужные для себя вещи и предметы, но и бесплатно получить юридические консультации от специалистов Дома прав человека и Центра защиты материнства «Ангел-Хранитель», консультацию терапевта, измерить давление, узнать о раздельном сборе мусора, - сообщили устроители фримаркета.

На ярмарке также можно сдать макулатуру, пластиковые крышки для акции «Крышка-малышка», послушать живую музыку, выпить чай с печеньем, а также помочь животным вместе с фондом "Право на жизнь".

Все оставшиеся после фримаркета вещи передадут малоимущим и нуждающимся через проект «Добрый склад».

Фримаркет пройдет с 14.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU