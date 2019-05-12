В "Ночь музеев" краеведческий приглашает воронежцев на концерты, лекции и флешмоб
Краеведческий музей присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 18 мая. В этот день посещение экспозиции в режиме самостоятельного осмотра бесплатное. В программе акции множество событий.
В основном здании на Плехановской, 29 акция пройдет с 16.00 до полуночи.
В четыре часа дня «Театр исторического костюма» покажет дефиле «От Древней Руси до Новой России». Также в 16.00 выступит студия исторического танца «Каменный мост», начнет свою работу выставка изделий народно-прикладного творчества «Город мастеров», фотовыставка «Лики Воронежа».
В 16.30 начнется флэшмоб с участием любителей художественной фотосъемки
«Элементы истории».
В 17.00 начнется концерт Воронежского русского народного хора имени Масалитинова.
В 18.00 стартует лекция-концерт «Погружение в классику» с участием студентов Воронежского института искусств.
В 19.00 выступит хор «Рябинушка».
В 20.00-21.00 начнется лекция «Между красными и белыми: Воронеж 1918–1920гг.» о периоде Гражданской войны в наших краях.
В 21.00 приходите на лекцию «Здесь живет память» - в формате квеста расскажут об истории здания.
В 22.00 начнутся «Прогулки по ночному лесу» - экскурсия по выставкам «Царство животных» и «Крылатое чудо».
В подразделении краеведческого музея - доме-музее Дурова (ул. Дурова, 2)
акция пройдет с 10.00 до 18.00.
В десять утра начнется квест-игра для детей «Животные-актеры».
В 12.00 стартует беседа «Театр Терезы Дуровой».
В 14.00 покажут видеозаписи спектакля «Огниво» Московского Театриума на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой.
ИСТОЧНИК KP.RU