В "Ночь музеев" краеведческий приглашает воронежцев на концерты, лекции и флешмоб

СЕГОДНЯ 18:07 2019-05-12T18:07:36+03:00

А музей имени Дурова покажет квест на тему животных-актеров

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Краеведческий музей присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 18 мая. В этот день посещение экспозиции в режиме самостоятельного осмотра бесплатное. В программе акции множество событий.

В основном здании на Плехановской, 29 акция пройдет с 16.00 до полуночи.

В четыре часа дня «Театр исторического костюма» покажет дефиле «От Древней Руси до Новой России». Также в 16.00 выступит студия исторического танца «Каменный мост», начнет свою работу выставка изделий народно-прикладного творчества «Город мастеров», фотовыставка «Лики Воронежа».

В 16.30 начнется флэшмоб с участием любителей художественной фотосъемки

«Элементы истории».

В 17.00 начнется концерт Воронежского русского народного хора имени Масалитинова.

В 18.00 стартует лекция-концерт «Погружение в классику» с участием студентов Воронежского института искусств.

В 19.00 выступит хор «Рябинушка».

В 20.00-21.00 начнется лекция «Между красными и белыми: Воронеж 1918–1920гг.» о периоде Гражданской войны в наших краях.

В 21.00 приходите на лекцию «Здесь живет память» - в формате квеста расскажут об истории здания.

В 22.00 начнутся «Прогулки по ночному лесу» - экскурсия по выставкам «Царство животных» и «Крылатое чудо».

В подразделении краеведческого музея - доме-музее Дурова (ул. Дурова, 2)

акция пройдет с 10.00 до 18.00.

В десять утра начнется квест-игра для детей «Животные-актеры».

В 12.00 стартует беседа «Театр Терезы Дуровой».

В 14.00 покажут видеозаписи спектакля «Огниво» Московского Театриума на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой.

ИСТОЧНИК KP.RU