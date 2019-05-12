2019-05-12T17:08:59+03:00
Общество

В Воронеже пройдет VI фестиваль «Город прав»

Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 13 по 26 мая в столице Черноземья пройдет очередной фестиваль прав человека и гражданских инициатив «Город Прав», уже шестой по счету. В этом году ключевая тема форума «Другие/Иные» - те, о ком трудно забыть, раз встретив, выделяющиеся или спрятанные, лишенные чего-то или одаренные сверх обычного, чужие или объявленные таковыми, идущие против течения и течение создающие, с иным здоровьем, гражданством, религией или профессией.

Фестиваль традиционно откроется фотовыставкой - на этот раз о том, как могли бы выглядеть наши города. Также в программе «Города прав» мастерские, в том числе многодневные, посвященные созданию художественных проектов в общественном пространстве, гендерному равенству, созданию сайтов, организации и ведению групп взаимопомощи. На фестивале можно будет посмотреть три российских документальных фильма и обсудить их с создателями - режиссерами Еленой Погребижской, Диной Бариновой, Соней Пигаловой. Также фестиваль проведет акцию по сбору игрушек для особенных детей, фримаркет и мастер-класс о возможностях раздельного сбора отходов в воронежских условиях.

- Гостей фестиваля ждут небанальные экскурсии по Воронежу, открытая дискуссия о смерти, правозащитное «Что? Где? Когда?», концерт сибирской пост-панк группы Ploho, лекция о том, как в кино и сериалах отображаются психические расстройства, и многое другое, - сообщили организаторы.

Мероприятия "Города прав" пройдут в Доме прав человека, книжном клубе "Петровский", Воронежском центре современного искусства.

История проведения в Воронеже гражданского фестиваля началась в 2011 году. В самом начале это была «Неделя прав человека», с 2013 года Неделя стала полноценным фестивалем прав человека и гражданских действий и получила название «Город прав». Фестиваль проходит по направления Город», «Права Человека», «Образование», «Культура и социальное искусство», «Экология», «Благотворительность», «Эксперимент». В этом году средства на проведение форума собирали через краудфандинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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