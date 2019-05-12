2019-05-12T15:23:52+03:00
Происшествия

Воронежец под предлогом покупки авто давал копеечный залог и сдавал машины в металлолом

Мошенника осудили
Ярослав ИВАНОВ
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Новоусманский суд Воронежской области отправил в колонию-поселение серийного автомошенника.

32-летний житель Воронежа использовал одну и ту же схему. Находил в интернете объявления о продаже автомобилей, договаривался с влаельцами машин о рассрочке, оставлял в качестве предоплаты небольшую сумму и забирал машину, которую тут же сдавал на металл.

Так, в июне 2016 года мужчина обманул жителя Новой Усмани: договорился взять в рассрочку за 60 тысяч рублей ВАЗ-2110. После осмотра машины отдал владельцу 5 000 рублей и написал расписку о том, что обязуется до конца июля выплатить оставшиеся 55 000 рублей. После этого перестал выходить на связь, а "десятку" сдал в пункт приема металлолома за 15 000 рублей. Аналогичным образом мошенник обманул еще двух жителей Новоусманского района.

Суд приговорил афериста к 2,5 годам колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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