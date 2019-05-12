2019-05-12T14:47:15+03:00
Общество

Штормовое предупреждение для Воронежа: ливень с грозой и градом

Неблагоприятная погода ожидается местами по региону
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Спасатели предупреждают воронежцев о неблагоприятных погодных условиях. Как сообщают синоптики, с шести вечера 12 мая до шести вечера 13 мая местами по Воронежской области ожидаются дожди, грозы, днем в отдельных районах град. А также в грозу ждут усиление ветра до штормового - порывы до 18 м/с.

Спасатели советуют воздержаться от прогулок в грозу, лучше побыть дома, закрыть окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, выключить телевизор, бытовые электроприборы и уж тем более не говорить в грозу по мобильнику.

Если ненастье застигло вас на улице, не подходите к водостокам с крыш, не купайтесь в водоемах и не ловите рыбу. В лесу укройтесь на участке с низкорослыми кустарниками, а не под отдельно стоящим высоким деревом – в него может ударить молния.

Не ставьте машины под деревья и рекламные конструкции.

При возникновении ЧП звоните по телефонам 101 или 112, телефону доверия 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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