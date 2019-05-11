"Закладчица" из Санкт-Петербурга забирала наркотики в воронежском райцентре

СЕГОДНЯ 13:11 2019-05-11T13:11:05+03:00

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В Воронеже задержали 41-летнюю женщину из Санкт-Петербурга. Дело в том, что дама устроилась курьером в интернет-магазин. Все бы ничего, но этот "маркетплейс" торговал наркотиками.

- Система работала через мессенджер Telegram, - поясняют в ГУ МВД по Воронежской области. - Оператор сообщал подозреваемой о местонахождении тайников с наркотическими средствами, которые предстояло распространять.

Один из таких "кладов" лежал в Верхнехавском районе. Женщина успешно его забрала. Ее задержали в селе Орлово Новоусманского района. При ней было 16 свертков с запрещенными веществами общей массой 450 граммов. Сейчас женщина под стражей. Ей грозит ответственность за покушение на распространение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU