В Воронеже на пожаре погиб мужчина
ЧП случилось в доме на Московском проспекте
Пожар потушили через 19 минут после сообщения о нем, но мужчину это спасти не помогло.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 10 мая, в 15.24 в дежурную часть ГУ МЧС сообщили о пожаре в доме № 129а на Московском проспекте.
- На место ЧП выезжали шесть отделений трех пожарных частей – 20 человек на шести машинах. Огонь потушили в 15.43. Сгорела часть комнаты на площади пять квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.
Но самое страшное – в квартире обнаружили труп мужчины.
- Его личность сейчас устанавливают. Также наши сотрудники выясняют причины пожара, - добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU