В Воронеже на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 17:33 2019-05-10T17:44:11+03:00

Пожар потушили через 19 минут после сообщения о нем, но мужчину это спасти не помогло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В пятницу, 10 мая, в 15.24 в дежурную часть ГУ МЧС сообщили о пожаре в доме № 129а на Московском проспекте.

- На место ЧП выезжали шесть отделений трех пожарных частей – 20 человек на шести машинах. Огонь потушили в 15.43. Сгорела часть комнаты на площади пять квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Но самое страшное – в квартире обнаружили труп мужчины.

- Его личность сейчас устанавливают. Также наши сотрудники выясняют причины пожара, - добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU