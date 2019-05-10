2019-05-10T17:07:44+03:00
Спорт

Воронежскому «Факелу» не только подарили миллион, но и оштрафовали на 32 тысячи рублей

Клуб опять раскошелится за поведение зрителей
Юрий КОЗЛОВ
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На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС под очередные санкции за поведение зрителей попал «Факел».

20 тысяч воронежский клуб заплатит за некие неправомерные действия зрителей, 10 тысяч – за их матерные заряды и еще две тысячи – за использование пиротехники. Все эти действия фанаты произвели на выездном матче с «Тамбовом». Отметим, впрочем, что такая немного безумная, но шумная поддержка помогла «Факелу» добиться ничьей в тяжелом матче.

Напомним, ранее в ФНЛ сообщили о том, что каждому клубу ФНЛ, в том числе и «Факелу» переведут миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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