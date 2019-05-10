2019-05-10T14:36:51+03:00
Происшествия

В Воронежской области рецидивист попался на краже люка

Мужчина надеялся, что железяки, находившейся в кустах, не скоро хватятся
Юрий КОЗЛОВ
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Калачеевские полицейские раскрыли кражу чугунного люка, закрывавшего колодец телефонной линии. Под их подозрение попал 40-летний житель Калача, уже судимый за кражу.

В отделе полиции мужчина признал свою вину. Он рассказал, что живет недалеко от переулка Широкого, где и располагался люк. Его он присмотрел как предмет, который можно украсть и продать, уже давно. К тому же люк располагался в кустах, и у мужчины была надежда, что его не скоро хватятся. Поздно вечером он пошел «на дело», утащил люк и продал его. Видимо, разжился он несильно – примерная стоимость этой железки – пять тысяч рублей, а учитывая обстоятельства указывающие на то, что она была сворована, – и того меньше. Причем значительно.

Как бы то ни было, за такую ничтожную кражонку мужчина по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража» может сесть на два года. С другой стороны, преступление не такое уж безобидное, если вспомнить недавний инцидент в Воронеже. 10 апреля во дворе дома № 14 на улице Старых Большевиков в Железнодорожном районе оступилась на досках, прикрывающих открытый люк, шестилетняя девочка. Ребенок получил растяжение связок. Выяснением обстоятельств этого случая даже занялись работники Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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