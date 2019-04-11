В Воронеже девочка получила травму, шагнув на люк, прикрытый только гнилыми досками

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-11T19:06:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Очевидцы сообщили, что 10 апреля во дворе дома № 14 на улице Старых Большевиков в Железнодорожном районе шестилетняя девочка ступила на гнилые доски, прикрывавшие открытый люк, и чуть не провалилась вниз. К счастью, ребенок в последний момент сумел среагировать, но нога уже поехала. В итоге девочка получила растяжение связок.

Жильцы дома жалуются, что много раз обращались в управляющую компанию, чтобы они прикрыли открытые люки крышками, а не досками (как оказалось, таких там несколько). Кроме того, во дворе расставлены бетонные блоки, оставшиеся от лавочек. О них бьются дети.

- Люки, к сожалению, часто просто воруют, а за всей огромной территорией города уследить невозможно. Люди могут в этом случае обратиться в управу района или позвонить по телефону 112, - посоветовали в управлении информации администрации Воронежа. – Будем разбираться с тем, кому принадлежат люки. В любом случае двор должны в ближайшее время привести в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU