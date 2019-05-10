Воронеж после дня Победы всю ночь убирали 144 коммунальные машины

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-10T13:25:39+03:00

Причем мэр Вадим Кстенин заявил, что в прошлом году мусора было еще больше [фото]

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Ударно поработали после завершения празднования Дня Победы коммунальные службы. Как сообщили в мэрии, на улицы Города вышли 144 коммунальные машины – среди них самосвалы, трактора, обычные грузовики. До четырех утра трудились и 152 дворника. В результате к этому времени (а именно около 4.00 сейчас начинает рассветать) убрали от мусора Адмиралтейскую и Советскую площади, Чернавский мост и прилегающую к нему дамбе, Петровскую набережную, площади Ленина и Победы, улицы Плехановская, Кирова, Карла Маркса, Пушкинская и Кардашова.

- Нас радует то, что год от года количество мусора уменьшается, это свидетельствует о том, что воронежцы ответственно и с любовью относятся к родному городу, – заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В ковш экскаватора приходится подгребать мусор вручную.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Тягать тяжеленные контейнеры - это вам не фунт изюму.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU