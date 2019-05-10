Синоптики предупредили о грозе в Воронеже

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-10T12:20:59+03:00

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В Воронеж снова придет гроза. Ее синоптики прогнозируют в пятницу, 10 мая, в течение дня, а также в ночь на субботу, 11 мая.

Ранее руководитель Воронежского гидрометцентра Александ Сушков предупреждал, что циклоны подвинут-таки мощный антициклон, не пускающий непогоду в столицу Черноземья. Что прошедший в ночь на 9 мая и утром в День Победы дождь и подтвердил.

В силе остается и прогноз на то, что сильного похолодания не будет. Синоптики полагают, что погода наладится к началу рабочей недели – потеплеет, а потом и дожди прекратятся.

В ночь на субботу, 11 мая, грозу принесет западный ветер, будет +11 градусов. Днем осадки прекратятся, и потеплеет до +22.

Ночью в воскресенье, 12 мая, синоптики ожидают смену ветра на северный, пасмурную погоду и +12 градусов. Днем то будет выглядывать солнце, то опять с небес польет. Вся эта чехарда будет происходить уже при северо-западном ветре и при +22 градусах.

В ночь на понедельник, 13 мая, метеорологи прогнозируют те же, что и сутки ранее, +12 градусов, обратную смену ветра на северный и дождь. Днем погода будет ровно такой же, что и 12 мая.

Ночью во вторник, 14 мая, вместе с западным ветром придет потепление до +14 градусов, и прекратятся дожди. Днем потеплеет до +25 градусов, солнце то будет выходить, то прятаться за тучи.

ИСТОЧНИК KP.RU