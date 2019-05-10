Воронежский «Факел» получит от ФНЛ миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-10T11:28:07+03:00

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В Доме Футбола на Таганке на заседании общего собрания ФНЛ приняли решение о материальном поощрении клубов.

Каждый из 20 команд ФНЛ, в том числе и «Факел», получит по миллиону рублей. Победителю первенства (скорее всего, это будет либо ФК «Сочи», либо ФК «Тамбов») выплатят еще три миллиона «бонуса», серебряному призеру – два. Еще по одному дадут командам, занявшим с третьего по седьмое места. «Факел» на это уже не претендует (воронежскому клубу сохранить бы прописку в ФНЛ, нынешнее 16 место – путь во вторую лигу).

Очевидно, впрочем, что в структуре доходов профессионального футбольного клуба миллион рублей – сумма ничтожная. Но все равно, мелочь, а приятно.

Напомним, ближайшая игра «Факела» пройдет в Воронеже 11 мая. Наша команда встретится с ФК «Чертаново», в которой, между прочим, выступает воспитанник воронежского футбола, чемпион Европы среди юношей Владислав Паршиков. Не мешало бы зрителям более активно поддержать футболистов - на последнюю домашнюю игру с «Тюменью» пришло посмотреть всего 682 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU