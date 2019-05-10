2019-05-10T11:07:42+03:00
Происшествия

Воронежца «развел» на 17 тысяч ровесник из Белгородской области

Житель соседнего региона якобы продавал двигатель, а наш земляк перечислил ему предоплату
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Не давайте легких денег мошенникам - не перечисляйте предоплату незнакомцам!Не давайте легких денег мошенникам - не перечисляйте предоплату незнакомцам!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Полицейские раскрыли мошенничество, совершенное еще в октябре 2018 года.

18 октября 41-летний воронежец увидел в интернете объявление о продаже автомобильного двигателя, заинтересовался им и позвонил по указанному в нем телефону. Мужчина, ответивший на звонок, видимо, так ярко расписал все достоинства автоагрегата, что покупатель рискнул перечислить 17 тысяч рублей в качестве предоплаты. Двигателя в итоге воронежец так и не дождался и пошел рассказывать о своей беде в полицию.

Стражи порядка полгода искали мошенника и все же нашли. Им оказался 41-летний житель Белгородской области. Он ответит перед судом по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские в который уже раз предупреждают: в наше время, когда мошенники расплодились в невероятные количествах, ни в коем случае не перечисляйте предоплату за товары, покупаемые в интернете, незнакомым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области рецидивист попался на краже люка
В Воронеже объявили жуткое штормовое предупреждение
В Воронежской области в первом квартале 2019 года СПИДом заразились 192 человека
Воронеж после дня Победы всю ночь убирали 144 коммунальные машины
Синоптики предупредили о грозе в Воронеже
Воронежский «Факел» получит от ФНЛ миллион рублей
В Воронежской области задавили велосипедиста
Под Воронежем после салюта случилось страшное ДТП: один погибший, двое раненых
Журналист Сергей Доренко призывал сделать Воронеж северной границей цивилизованного мира
В Воронеже пропала 51-летняя женщина
"Подсолнухи" и "пальмы" удивили воронежцев на салюте в честь Дня Победы 2019
Во сколько смотреть салют на День Победы 2019 в Воронеже
Под Воронежем появится новый индустриальный парк
В Воронеже таксист сбил породистую собаку на глазах у хозяйки
Житель Воронежской области рискует попасть в тюрьму из-за пятитысячного штрафа
Воронежская пенсионерка четыре года платила мошенникам пошлину за снятие порчи
В День Победы в центре Воронеже развернулась операция по спасению военного корабля
Дерево рухнуло на "Форд" в Воронеже
В Воронеже росгвардейцы вернули маме пропавшего 5-летнего ребенка
"Бессмертный полк" 2019 в Воронеже стал рекордным по числу участников
Воронежские автомобилисты изобразили сложную фигуру в честь Дня Победы
Около 50 тысяч человек принимают участие в шествии "Бессмертный полк - 2019" в Воронеже
Парад Победы 2019 в Воронеже: зрители увидели гаубицы и ракетные комплексы
Парад Победы 2019: на главной площади Воронежа появились кабриолеты ГАЗ
В Воронеже идут последние приготовления к параду Победы 2019
В Воронежской области дотла сгорела "Приора"
К открытию мото-сезона в Воронеже подскочила цена на байки
Воронежцам показывают работы известного театрального художника, безвременно ушедшего из жизни