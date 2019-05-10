Воронежца «развел» на 17 тысяч ровесник из Белгородской области

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-10T11:07:42+03:00

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Полицейские раскрыли мошенничество, совершенное еще в октябре 2018 года.

18 октября 41-летний воронежец увидел в интернете объявление о продаже автомобильного двигателя, заинтересовался им и позвонил по указанному в нем телефону. Мужчина, ответивший на звонок, видимо, так ярко расписал все достоинства автоагрегата, что покупатель рискнул перечислить 17 тысяч рублей в качестве предоплаты. Двигателя в итоге воронежец так и не дождался и пошел рассказывать о своей беде в полицию.

Стражи порядка полгода искали мошенника и все же нашли. Им оказался 41-летний житель Белгородской области. Он ответит перед судом по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские в который уже раз предупреждают: в наше время, когда мошенники расплодились в невероятные количествах, ни в коем случае не перечисляйте предоплату за товары, покупаемые в интернете, незнакомым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU