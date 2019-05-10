2019-05-10T10:17:37+03:00
Происшествия

В Воронежской области задавили велосипедиста

ДТП случилось в Панинском районе
Юрий КОЗЛОВ
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35-летний местный житель, сидевший за рулем «пятерки», поздно заметил ехавшего велосипедиста. Мужчина не успел затормозить и сбил его. 46-летний велосипедист погиб на месте.

Напомним, в тот же вечер в 22.30 в Рамони «Лада-Приора» врезалась в «Тойоту-Королла». 42-летний водитель отечественной машины погиб. Его 30-летняя пассажирка попала в больницу. Скорая отвезла туда и 40-летнего водителя «Тойоты».

Всего 9 мая случилось 69 ДТП, из них почти половина (34) в Воронеже. 33 аварии произошли в районах области, две - на федеральных трассах. Погибли двое, ранены семеро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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