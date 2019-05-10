Под Воронежем после салюта случилось страшное ДТП: один погибший, двое раненых

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-10T09:57:44+03:00

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Вечером в четверг, 9 мая, в 22.30 в Рамони случилось смертельное ДТП. 42-летний водитель «Лады-Приора», житель Воронежа, потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Тойоту-Королла». Водитель «Лады» погиб на месте. Его пассажирка, 30-летнюю жительницу Рамони, получила травмы, ее отвезли в больницу. Госпитализировали и 40-летнего воронежца, рулившего «Тойотой».

В соцсетях отмечают, что попавшим в ДТП сразу бросились на помощь очевидцы аварии. Тем самым они подали пример поведения в чрезвычайной ситуации любителям сначала снять все на телефон, а потом уже делать что-то полезное (а таких, к сожалению, много).

ИСТОЧНИК KP.RU