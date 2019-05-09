2019-05-09T19:17:18+03:00
Экономика

Под Воронежем появится новый индустриальный парк

Его создателем может стать компания "Атомснаб"
Виктор ПАВЛОВ
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Фото департамента экономического развития.Фото департамента экономического развития.
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В Новоусманском районе Воронежской области может появиться новый коммерческий индустриальный парк. Об этом сообщили в областном департаменте экономического развития.

8 мая там рассмотрели заявку на создание индустриального парка от фирмы "Атомснаб". В заседании приняли участие представители департаментов промышленности и транспорта, имущественных и земельных отношений области, строительной политики, архитектуры и градостроительства. Участники обсуждали, как оснастить парк инженерной инфраструктурой, каковы сроки его окупаемости, каким образом можно заполнить его территорию резидентами.

- По итогам заседания принято решение поддержать инициативу "Атомснаб" по созданию промышленного парка "Воронеж" в Новоусманском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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