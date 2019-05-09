2019-05-09T18:39:11+03:00
Происшествия

В Воронеже таксист сбил породистую собаку на глазах у хозяйки

Животное бегало по двору без поводка
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Собака породы йоркширский терьер на выставкеСобака породы йоркширский терьер на выставкеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Водитель такси-агрегатора на автомобиле "Дэу-Джентра" сбил породистую собаку в Воронеже. Это произошло 8 мая примерно в 23.00 во дворе на улице 45-й Стрелковой дивизии.

Как рассказывает пассажирка такси, водитель ехал по двору с приличной скоростью и ударил йоркширского терьера, выскочившего прямо под колеса. Собака была без поводка, хозяйка находилась неподалеку. После произошедшего таксист спокойно высадил пассажирку и уехал, даже не выйдя из машины.

В комментариях в соцсети многие оправдывают водителя тем, что он просто испугался агрессии со стороны хозяйки животного. "Когда во дворах по проезжей части бегают маленькие собачки без поводка, это жутко раздражает. Ну невозможно увидеть, куда она побежала - под колеса или в сторону", - пишут воронежцы. Другие говорят, что водитель мог хотя бы извиниться перед хозяйкой и узнать, не нужна ли какая-то помощь.

Пока не известно, обращалась ли владелица йорка в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во сколько смотреть салют на День Победы 2019 в Воронеже
Под Воронежем появится новый индустриальный парк
Житель Воронежской области рискует попасть в тюрьму из-за пятитысячного штрафа
Воронежская пенсионерка четыре года платила мошенникам пошлину за снятие порчи
В День Победы в центре Воронеже развернулась операция по спасению военного корабля
Дерево рухнуло на "Форд" в Воронеже
В Воронеже росгвардейцы вернули маме пропавшего 5-летнего ребенка
"Бессмертный полк" 2019 в Воронеже стал рекордным по числу участников
Воронежские автомобилисты изобразили сложную фигуру в честь Дня Победы
Около 50 тысяч человек принимают участие в шествии "Бессмертный полк - 2019" в Воронеже
Парад Победы 2019 в Воронеже: зрители увидели гаубицы и ракетные комплексы
Парад Победы 2019: на главной площади Воронежа появились кабриолеты ГАЗ
В Воронеже идут последние приготовления к параду Победы 2019
В Воронежской области дотла сгорела "Приора"
К открытию мото-сезона в Воронеже подскочила цена на байки
Воронежцам показывают работы известного театрального художника, безвременно ушедшего из жизни