В Воронеже таксист сбил породистую собаку на глазах у хозяйки

СЕГОДНЯ 18:36 2019-05-09T18:39:11+03:00

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Водитель такси-агрегатора на автомобиле "Дэу-Джентра" сбил породистую собаку в Воронеже. Это произошло 8 мая примерно в 23.00 во дворе на улице 45-й Стрелковой дивизии.

Как рассказывает пассажирка такси, водитель ехал по двору с приличной скоростью и ударил йоркширского терьера, выскочившего прямо под колеса. Собака была без поводка, хозяйка находилась неподалеку. После произошедшего таксист спокойно высадил пассажирку и уехал, даже не выйдя из машины.

В комментариях в соцсети многие оправдывают водителя тем, что он просто испугался агрессии со стороны хозяйки животного. "Когда во дворах по проезжей части бегают маленькие собачки без поводка, это жутко раздражает. Ну невозможно увидеть, куда она побежала - под колеса или в сторону", - пишут воронежцы. Другие говорят, что водитель мог хотя бы извиниться перед хозяйкой и узнать, не нужна ли какая-то помощь.

Пока не известно, обращалась ли владелица йорка в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU