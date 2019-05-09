Воронежская пенсионерка четыре года платила мошенникам пошлину за снятие порчи

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-09T16:01:50+03:00

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Невероятную, заоблачную наглость продемонстрировали мошенники по отношению к 84-летней пенсионерке из Воронежа. Неизвестно, в какой момент женщина решилась бы на обращение в полицию (и решилась ли вообще?). О преступлении сообщила сотрудница банка.

Она рассказала силовикам, что вот уже четвертый год каждый месяц в отделение приходит одинокая бабушка. Всякий раз она переводит деньги неизвестным людям. Когда сотрудница поинтересовалась, что это за перевод, женщина рассказала, что это пошлина за снятие порчи (!).

- С 16 мая 2015 года по 8 мая этого года пенсионерка перевела неизвестным через банкомат около 120 тысяч рублей, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. - Оказалось, что злоумышленники связались с ней по мобильному телефону, сказали, что она больна, но они могут ей помочь за вознаграждение.

В полиции завели дело по статье "Мошенничество". Обманщиков ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU