2019-05-09T16:01:50+03:00
Происшествия

Воронежская пенсионерка четыре года платила мошенникам пошлину за снятие порчи

И лишь по случайности прекратила это делать
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Пенсионерка в течение четырех лет ходила к банкомату и переводила деньги.Пенсионерка в течение четырех лет ходила к банкомату и переводила деньги.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Невероятную, заоблачную наглость продемонстрировали мошенники по отношению к 84-летней пенсионерке из Воронежа. Неизвестно, в какой момент женщина решилась бы на обращение в полицию (и решилась ли вообще?). О преступлении сообщила сотрудница банка.

Она рассказала силовикам, что вот уже четвертый год каждый месяц в отделение приходит одинокая бабушка. Всякий раз она переводит деньги неизвестным людям. Когда сотрудница поинтересовалась, что это за перевод, женщина рассказала, что это пошлина за снятие порчи (!).

- С 16 мая 2015 года по 8 мая этого года пенсионерка перевела неизвестным через банкомат около 120 тысяч рублей, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. - Оказалось, что злоумышленники связались с ней по мобильному телефону, сказали, что она больна, но они могут ей помочь за вознаграждение.

В полиции завели дело по статье "Мошенничество". Обманщиков ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День Победы в центре Воронеже развернулась операция по спасению военного корабля
Дерево рухнуло на "Форд" в Воронеже
В Воронеже росгвардейцы вернули маме пропавшего 5-летнего ребенка
"Бессмертный полк" 2019 в Воронеже стал рекордным по числу участников
Воронежские автомобилисты изобразили сложную фигуру в честь Дня Победы
Около 50 тысяч человек принимают участие в шествии "Бессмертный полк - 2019" в Воронеже
Парад Победы 2019 в Воронеже: зрители увидели гаубицы и ракетные комплексы
Парад Победы 2019: на главной площади Воронежа появились кабриолеты ГАЗ
В Воронеже идут последние приготовления к параду Победы 2019
В Воронежской области дотла сгорела "Приора"
К открытию мото-сезона в Воронеже подскочила цена на байки
Воронежцам показывают работы известного театрального художника, безвременно ушедшего из жизни