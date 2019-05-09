В День Победы в центре Воронеже развернулась операция по спасению военного корабля
Неожиданное зрелище наблюдали все, кто прогуливался 9 мая в Кольцовском сквере. В праздничный день в большое плавание в фонтане отправились радиоуправляемые корабли судомоделистов. И вдруг одна из "машин" застряла между труб в самом центре фонтана.
Зрители долго наблюдали над попытками освободить судно на расстоянии. И вдруг из толпы вышел мужчина (по всей видимости, руководитель секции). Он натянул штанины повыше, зашел в фонтан и освободил застрявшую модель.
Успешное окончание корабля было встречено бурными овациями зрителей. Этот момент попал на видео.
Смотрите фотогалерею с парада Победы и шествия "Бессмертный полк".
Спасение военного корабля в Воронеже.День Победы 2019
ИСТОЧНИК KP.RU