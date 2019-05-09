2019-05-09T15:32:37+03:00
Общество

В День Победы в центре Воронеже развернулась операция по спасению военного корабля

Ее успех был встречен аплодисментами публики [видео]
Виктор ПАВЛОВ
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Операция была проведена успешно.Операция была проведена успешно.Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Неожиданное зрелище наблюдали все, кто прогуливался 9 мая в Кольцовском сквере. В праздничный день в большое плавание в фонтане отправились радиоуправляемые корабли судомоделистов. И вдруг одна из "машин" застряла между труб в самом центре фонтана.

Зрители долго наблюдали над попытками освободить судно на расстоянии. И вдруг из толпы вышел мужчина (по всей видимости, руководитель секции). Он натянул штанины повыше, зашел в фонтан и освободил застрявшую модель.

Успешное окончание корабля было встречено бурными овациями зрителей. Этот момент попал на видео.

Смотрите фотогалерею с парада Победы и шествия "Бессмертный полк".

Спасение военного корабля в Воронеже.День Победы 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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