В День Победы в центре Воронеже развернулась операция по спасению военного корабля

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-09T15:32:37+03:00

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Неожиданное зрелище наблюдали все, кто прогуливался 9 мая в Кольцовском сквере. В праздничный день в большое плавание в фонтане отправились радиоуправляемые корабли судомоделистов. И вдруг одна из "машин" застряла между труб в самом центре фонтана.

Зрители долго наблюдали над попытками освободить судно на расстоянии. И вдруг из толпы вышел мужчина (по всей видимости, руководитель секции). Он натянул штанины повыше, зашел в фонтан и освободил застрявшую модель.

Успешное окончание корабля было встречено бурными овациями зрителей. Этот момент попал на видео.

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Спасение военного корабля в Воронеже.День Победы 2019

ИСТОЧНИК KP.RU