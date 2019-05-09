Дерево рухнуло на "Форд" в Воронеже
Для владелицы автомобиля "Форд-Фиеста" праздник начался с неприятностей. Сегодня, 9 мая, на машину, припаркованную на улице Студенческой, рухнула внушительная ветка дерева. По предварительной информации, это случилось во время ночной грозы. К счастью, в момент падения внутри никого не было.
Дерево серьезно повредило автомобиль. "Травмированы" и крыша, и капот, и передние стойки, разбиты стекла.
Первое, что нужно сделать в такой ситуации - вызвать участкового для оформления протокола происшествия. Ни в коем случае нельзя убирать дерево до оформления протокола; Если дерево самостоятельно сдвинуть невозможно, следует позвонить по телефону 112.
"Типичный Воронеж".
ИСТОЧНИК KP.RU