2019-05-09T14:43:51+03:00
Авто

Дерево рухнуло на "Форд" в Воронеже

Огромная ветка повредила крышу, стойки и капот
Виктор ПАВЛОВ
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"Типичный Воронеж"."Типичный Воронеж".
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Для владелицы автомобиля "Форд-Фиеста" праздник начался с неприятностей. Сегодня, 9 мая, на машину, припаркованную на улице Студенческой, рухнула внушительная ветка дерева. По предварительной информации, это случилось во время ночной грозы. К счастью, в момент падения внутри никого не было.

Дерево серьезно повредило автомобиль. "Травмированы" и крыша, и капот, и передние стойки, разбиты стекла.

Первое, что нужно сделать в такой ситуации - вызвать участкового для оформления протокола происшествия. Ни в коем случае нельзя убирать дерево до оформления протокола; Если дерево самостоятельно сдвинуть невозможно, следует позвонить по телефону 112.

"Типичный Воронеж".

"Типичный Воронеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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