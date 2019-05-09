В Воронеже росгвардейцы вернули маме пропавшего 5-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-09T13:48:48+03:00

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5-летнего мальчика вернули родителям сотрудники Росгвардии. Случай произошел 8 мая. Сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицы в Центральном районе. Возле одной из многоэтажек заметили растерянного малыша, рядом с которым не было взрослых.

- Прапорщик полиции Даниил Сахненко и старший сержант полиции Олег Наумов выяснили местонахождение родителей. Мальчик в безопасности, его жизни ничего не угрожает, - рассказали в Управлении Росгвардии по Воронежской области.

Как выяснилось, мама ребенка оставила мальчика со своим пожилым отцом. Когда тот отвлекся, ребенок убежал и не смог найти дорогу обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU