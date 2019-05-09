Парад Победы 2019 в Воронеже: зрители увидели гаубицы и ракетные комплексы

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-09T11:17:32+03:00

Военная техника на параде в Воронеже. Фото: Максим ГОРОХОВ

В торжественном марше участвовали около 2500 военнослужащих [фото, видео]

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Парад Победы с торжественным маршем войск Воронежского гарнизона стартовал на площади Ленина в 10.00. В нем приняли участие более 2500 солдат и офицеров. Это военные общевойсковой армии ЗВО, авиационного соединения ВВС и ПВО, офицеры академии имени Жуковского и Гагарина, курсанты Военно-воздушной академии, парадный расчет Воронежского института правительственной связи ФСО, сводные батальоны МЧС, ФСИН и МВД, а также юнармейцы.

С "голубыми беретами" лучше не шутить!Фото: Максим ГОРОХОВ

На параде можно было увидеть танки Т-72Б3, модернизированные гаубицы «Мста-СМ2», системы войсковой противовоздушной обороны «Оса», бронетранспортеры БТР-82А, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-4 на базе БТР-80, реактивные системы залпового огня «Ураган», система залпового огня БМ-21 «Град», бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», самоходные минометы «Нона-СВК» и другие военные машины.

Военная техника на параде в Воронеже.Фото: Максим ГОРОХОВ

Внимание привлекли и автомобили руководителей парада - модернизированные ГАЗ-3102.

У этого соединения есть особое вооружение - красота!Фото: Максим ГОРОХОВ

После парада по главной улице города отправится мемориальная колонна «Бессмертный полк». Шествие начнется в 10.45 от сквера «Надежда» по улице Плехановской.

Военная техника на параде в Воронеже.Фото: Максим ГОРОХОВ

Военная техника на параде Победы 2019 в Воронеже.Площадь Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU