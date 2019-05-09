Парад Победы 2019: на главной площади Воронежа появились кабриолеты ГАЗ

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-09T10:40:28+03:00

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В эти минуты на главной площади Воронежа проходит парад Победы. Руководящие парадом появились на автомобиле ГАЗ-3102, прошедшем модернизацию.

"Волга" этого поколения играет роль разъездной машины высшего офицерского состава с 1981 года. По данным из открытых источников, в советское время открытых версий такого автомобиля для парадов не создавалось. А вот в пост-перестроечную эпоху значительное число машин превратились в кабриолеты. Кузов при этом усилили, также обновили салон и установили современные средства связи. Теперь они используются для парадов сразу в нескольких военных округах.

Сейчас на параде проходит марш различных войсковых соединений. Зрители ждут появления тяжелой техники.

ГАЗ-3102 на параде в Воронеже..Модернизированные "Волги".

ИСТОЧНИК KP.RU