Воронежцам показывают работы известного театрального художника, безвременно ушедшего из жизни

СЕГОДНЯ 23:11 2019-05-08T23:11:14+03:00

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В Доме актера можно посмотреть двойную выставку: студентка Воронежского художественного училища Алины Голод показывает не только свои картины, но и работы своего отца - Алексея Голода. Он около 15 лет служил в Кольцовском театре, с 1986 по 1999 годы был главным художником театра. Успел поставить в Воронеже вместе с главным режиссером Анатолием Ивановым три десятка спектаклей, в том числе «Уроки музыки» Петрушевской, «Барменша из дискотеки» Андреева, «Собачье сердце» и «Бег» Булгакова, «Самоубийца» Эрдмана, «Все в саду» Олби, «Любовь по переписке» Войновича. Но безвременно скончался. Алексея Голода не стало в возрасте 37 лет - он умер 20 лет назад, в мае 1999 года, во время операции на сердце…

Дочь Алина не успела лично познакомиться с отцом – на момент его кончины ей был всего месяц от роду. Но художественная жилка передалась ей от отца. И теперь дочь соединилась с родителем на общей выставке. Экспозиция представила эскизы талантливого сценографа.

Выставку можно бесплатно посмотреть до 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU