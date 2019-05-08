Литературный музей приглашает воронежцев на Ночь музеев

СЕГОДНЯ 19:27 2019-05-08T21:27:13+03:00

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Литературный музей имени Никитина разработал большую программу на День музеев. Во всероссийской акции примут участие все подразделения.

В здании Мещанской управы акция продлится с 13.00 до 21.00.

В 18.00 откроется литературно-фотографическая выставка «На контрасте. Леонид Андреев». Проект о писателе подготовлен при участии Орловского литературного музея Тургенева. Книги Леонида Андреева издавались большими тиражами, а пьесы шли на сценах многих театров. Андреева интересовала также живопись и фотография. Он был в числе первых фотографов России, применивших технику автохрома в фотопечати. Вход свободный.

С 19.00 в музее будет работать литературно-театральная гостиная. На встрече «Театр как повод» примут участие победители конкурса юных чтецов «Живая классика» и воспитанники театральной студии «Ассорти» гимназии №9. Прозвучат произведения Бунина, стихи Мандельштама, Рождественского. Вход свободный.

В 20.00 начнется встреча «От книги до мультипликации». В программе экскурсия по выставке «Читай - галерея воронежских авторов «Жучка, Сыщик и другие…», беседа об экранизациях произведений воронежских авторов, показ мультфильмов по мотивам сказок Альберта Иванова и Виталия Злотникова. Стоимость билета 80 рублей.

В доме-музее Никитина акция продлится с 15.00. до 23.00.

В 18.00 начнется концерт с обрядовыми, игровыми и плясовыми народными песнями, инсценировками праздничных гуляний конца XIX – начала XX века в исполнении ансамбля «Лазоревый цвет». Вход свободный.

В 19.00 стартуют «Театральные байки» - веселые истории из жизни театра, литературы, кино, эстрады и цирка прозвучат в исполнении профессора ВГИИ Евгения Слепых. Вход свободный.

В 20.00 начнется поэтический перфоманс «Стихи на ветру» - свои произведения прочтут молодые воронежские поэты. Вход свободный.

В 21.00 начнется театрализованное представление «В гостях у купца Никитина» - его участниками могут стать и гости, исполнив роли извозчиков и постояльцев. На постоялом дворе их встретят строгий управляющий и радушная кухарка, а затем примет поэт Иван Саввич Никитин. Он расскажет о самых интересных фактах истории своей жизни и творчества и покажет свой дом. Стоимость билета 80 рублей.

В 22.00 начнется встреча «Произведения Никитина в отечественном кинематографе» - посетителей ждут удивительные истории создания первых фильмов нашей страны и кинотеатров в России и Воронеже. Беседа будет сопровождаться показом отрывков из кинолент начала XX века. Вход свободный.

В Доме Тюриных акция продлится с 13.00 до 20.00.

В 18.00 стартует приключенческая театрализованная игра «Дорога в королевство Маршака» - на основе сюжетов оригинальных и переводных стихотворений поэта. Сначала игроки посетят «Город Маршака», где выполнят задания и найдут ключ от двери в Королевство, где их ждут встреч с любимыми персонажами стихов, забавные истории и невероятные открытия.

В 19.00 начнется игра «Матушка Гусыня», она познакомит с героями известного сборника английского фольклора «Песни Матушки Гусыни». Участники будут следовать за гусями, встретят литературных персонажей, ответят на вопросы увлекательной викторины.

Стоимость билета на мероприятия акции 140 рублей.

В музее-усадьбе Веневитинова акция продлится с 14.00 до 22.00. В 19.00, 20.00, 21.00 пройдут обзорные экскурсии по особняку Веневитиновых с мультимедийным показом. Стоимость билета 80-190 рублей.

С 18.00 можно посетить мастер-класс «Театр теней. Волшебное покрывало Плениры». Ребят познакомят с принцами работы теневого театра. Детвора поучаствует в подготовке сцены из спектакля по мотивам сказки Дмитрия Веневитинова «13 августа». Вход свободный.

В 18.00 начнется костюмированная игра «Крокет - игра королей и дачников». Участники с помощью деревянных молотков смогут провести шары через воротца на площадке усадебного парка. Стоимость билета 150-170 рублей.

В 19.00 стартует творческая мастерская «Парфюмерный гардероб». Участники узнают об истории парфюмерных ароматов России и попробуют подобать личный «парфюмерный гардероб». Вход свободный.

В 19.00 начнется программа сценических импровизаций «Живые картинки дворянских салонов XIX века». Участников познакомят с традиционными салонными развлечениями светского общества, расскажут истории о первых постановках в античном театре, об усадебных театрах дворян. А также состоится мастер-класс по бальным танцам XIX века.

Стоимость билета 170 рублей.

В 20.00 начнется концерт «Музыка - душа моя», посвященный 215-летию со дня рождения Михаила Глинки. Прозвучат фортепьянные пьесы композитора. Стоимость билета 150-170 рублей.

В 21.00 начнется вечер романса «Гусар - питомец славы». Музыкальную программу подготовили ко дню рождения героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. Прозвучат его романсы. Вход свободный.

В 21.40 приглашают на бал в дворянскую усадьбу - начнется мультимедийный показ свето-теневых зарисовок бала XIX столетия, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU