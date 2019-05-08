2019-05-08T18:46:59+03:00
Происшествия

Драка по-воронежски: за что один избил другого до ушиба головного мозга, никто не помнит

Теперь драчуну грозит до 8 лет лишения свободы
Ярослав ИВАНОВ
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На днях в одну из воронежских больниц привезли парня с ушибом головного мозга. 22-летний воронежец рассказал, что его избили в одном из питейных заведений Левобережного района, но не помнил за что. Потому как был сильно пьян.

Полицейские нашли второго драчуна. У 19-летнего парня тоже оказалась «амнезия»: как дрался помнил, а за что избил посетителя забегаловки - память отшибло. Потому как был сильно пьян.

Теперь ему придется ответить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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