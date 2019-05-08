Леонид Агутин приедет в Воронеж с юбилейным концертом

СЕГОДНЯ 17:47 2019-05-08T17:47:03+03:00

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9 июня в Воронеж на гастроли снова приедет Леонид Агутин. Неординарный артист, творчество которого трудно отнести к какому-то музыкальному течению, поэт-романтик с рок-н-ролльным звучанием, не умещающийся в сценические клише. Цельный, искренний, яркий человек, каждая песня которого становится хитом. Авторитетный наставник в музыкальном шоу «Голос». Воронежцы любят Агутина не только за все перечисленные качества, но и за то, что у него местные корни.

В этот раз артист привезет землякам большой юбилейный концерт, посвященный 50-летию. В программе прозвучат самые лучшие и дорогие сердцам поклонников песни, Леонид Агутин и его группа Esperanto обещают на 100 процентов живое шоу!

Концерт пройдет 9 июня в Event-Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU